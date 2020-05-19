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Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

19 Mayıs 2020 Salı 09:08
2011 Okunma
Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bugün Türkiye’de piyasalar kapalı olsa da uluslararası pazarlarda işlemler devam ediyor.

Küresel piyasalarda ve Türkiye'de corona virüs salgınına dair veriler ve hükümetlerin adımları takip edilmeye devam ediyor.

Dolar/TL, şu dakikalarda 6,87'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,48'de yer alıyor.

Yurt içinde perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının beklenecek öte yandan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

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