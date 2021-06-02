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Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi

Tarihi zirvesini 8.88'e kadar taşıyan dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mesajları sonrası gün boyu seyrettiği 8.65 seviyelerinden 8.60'ların altına çekildi.

Ekonomi 02.06.2021, 15:47
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi gerektiğini söylemesi ardından illikit piyasada 8.5'li seviyelerden 8.88'e kadar yükselen dolar/TL, bugün 8.60'ın altına geriledi.

Gece saatlerinde 8.65 düzeyinde dengelenen dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcı toplantısında "Politika faizini gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşturmayı sürdüreceğiz" ifadeleri ve verdiği mesajlar sonrasında 8.60'ın altına çekildi.  

Saat 15:00 itibarıyla dolar/TL, gün içi en düşük seviyeler olan 8.57 düzeyinde değerleniyor. Dün gece 10.76 ile rekor tazeleyen euro/TL ise dolar/TL ile benzer grafikleri çiziyor. Yine saat 15:00 itibarıyla, 10.45'ten işlem görüyor. 

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