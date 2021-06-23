Dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimleri açıklandı

ABD'de, enflasyonun yükseleceği endişesine karşı faizlerin artmayacağı ve daha sıkı para politikalarının henüz gündemde olmadığı yönündeki açıklamalar Doları düşüş çizgisinde tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda yalnızca enflasyon korkusuna dayanarak faiz oranlarını önden yüklemeli bir şekilde artırmayacaklarını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından Dolar endeksi, Asya piyasalarında bugün, geçen hafta sonunda ulaşılan son iki ayın en yüksek seviyesi olan 92.408'den 91.775'e indi. FED'in daha önce 2023'e kadar en az iki kez faiz artışı olabileceğinin sinyallerini vermesiyle Dolar, geçen hafta Euro, Sterlin ve Yen gibi altı önemli para birimi karşısında en yüksek değerini görmüştü.

Dün 8,7979 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL ise güne düşüşle başlamasının ardından 8,61 seviyelerinde işlem görüyor.

2021'de en fazla değerlenen ve değeri düşen para birimleri

Thomson Reuters Datastream verilerine göre Brezilya Reali, Kanada Doları ve Ukrayna Grivnası, Dolar karşısında sene başından beri en fazla değer kazanan para birimleri oldu.

En fazla değer kaybı ise Türk Lirası'nda yaşandı. TL, 2021'in başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.

Suudi Arabistan Riyali, Dolar karşısında sabit kalan para birimi oldu. Dolar/SAR sene başından bu yana 3,75 civarında seyrediyor.

Kaynak: euronews