Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
104033
ALTIN
326.097
DOLAR
6.2307
STERLİN
8.0274
EURO
6.8522

Dolar İdlib haberleriyle 6.25'i aştı

Hafta boyunca koronavirüs endişeleriyle yükselen dolar/TL İdlib'de yaşanan saldırı sonrası yeni güne 6.2193'ten, euro/TL ise 6.8377'den başladı. Dolar sabah saatlerinde 6.2512'ye euro ise 6.8817'ye yükseldi. Bugün piyasaların seyrini ağırlıklı olarak Suriye'den gelecek haberler belirleyecek. Bunun yanında TÜİK 2019 büyüme verilerini açıklayacak. Dünyada ise koronavirüs salgınınja yönelik endişeler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dolar İdlib haberleriyle 6.25'i aştı

Hafta boyunca koronavirüs endişeleriyle yükselen dolar/TL İdlib'de yaşanan saldırı sonrası yeni güne 6.2193'ten, euro/TL ise 6.8377'den başladı. Dolar sabah saatlerinde 6.2512'ye euro ise 6.8817'ye yükseldi. Bugün piyasaların seyrini ağırlıklı olarak Suriye'den gelecek haberler belirleyecek. Bunun yanında TÜİK 2019 büyüme verilerini açıklayacak. Dünyada ise koronavirüs salgınınja yönelik endişeler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

28 Şubat 2020 Cuma 10:20
5 Okunma
Dolar İdlib haberleriyle 6.25'i aştı

Geçtiğimiz haftayı 6.09 liradan kapatan dolar/TL hafta boyunca koronavirüs salgınının yarattığı endişeyle 6.15'i aşmıştı.

Dün gece ise İdlib'de yaşanan saldırı sonrası topyekun savaş yaşanacağı beklentisiyle 6.20'yi aştı. Dolar yeni güne 6.2184 lira, euro ise 6.8377'den başladı. Dolar sabah saatlerinde 6.2512'ye yükseldi Euro ise 6.8817'ye yükseldi.

NORMALDE BÜYÜME İZLENECEKTİ

Bugün TÜİK 2019 yılı büyüme verilerini açıklayacak. Normalde bu verinin piyasaların seyrini belirlemesi bekleniyordu ancak Suriye'de yaşananlar gözlerin buradaki çatışmalara çevrilmesine yol açtı. 

Rusya ve NATO ülkeleri tarafından yapılacak açıklamalar da piyasa tarafından dikkatle takip edilecek. 

Bunun yanında dünyada koronavirüs salgınına yönelik endişeler de devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalar karıştı; borsa yüzde 10 düşüşte
Piyasalar karıştı; borsa yüzde 10 düşüşte
SPK, Borsa İstanbul için açığa satış yasağı getirdi
SPK, Borsa İstanbul için açığa satış yasağı getirdi
Ziraat Katılım'dan 2019 yılı finansal verilerine ilişkin açıklamalar
Ziraat Katılım'dan 2019 yılı finansal verilerine ilişkin açıklamalar

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim