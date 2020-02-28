Dolar İdlib haberleriyle 6.25'i aştı

Geçtiğimiz haftayı 6.09 liradan kapatan dolar/TL hafta boyunca koronavirüs salgınının yarattığı endişeyle 6.15'i aşmıştı.

Dün gece ise İdlib'de yaşanan saldırı sonrası topyekun savaş yaşanacağı beklentisiyle 6.20'yi aştı. Dolar yeni güne 6.2184 lira, euro ise 6.8377'den başladı. Dolar sabah saatlerinde 6.2512'ye yükseldi Euro ise 6.8817'ye yükseldi.

NORMALDE BÜYÜME İZLENECEKTİ

Bugün TÜİK 2019 yılı büyüme verilerini açıklayacak. Normalde bu verinin piyasaların seyrini belirlemesi bekleniyordu ancak Suriye'de yaşananlar gözlerin buradaki çatışmalara çevrilmesine yol açtı.

Rusya ve NATO ülkeleri tarafından yapılacak açıklamalar da piyasa tarafından dikkatle takip edilecek.

Bunun yanında dünyada koronavirüs salgınına yönelik endişeler de devam ediyor.