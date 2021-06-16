Dolar için kritik gün! JP Morgan'dan uyarı

Dolar kurunda bir süre önce Çin'le yapılan swap anlaşması nedeniyle hafif bir düşüş yaşanmıştı. Dolarda bu kısa süren düşüş uzun süreli düşüş umdunu getirmişti. Ancak beklenen olmadı.

DOLAR TEKRAR YÜKSELİŞTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında yapılan görüşmenin ardından dolar tekrar yükselişe geçti. Uzmanlar görüşmenin pozitif geçmesine rağmen başta S-400'ler olmak üzere bir çok sorunun çözüme kavuşmaması nedeniyle beklentiler karşılanmadı. Uzmanlara göre bu da doların tekrar yukarı çıkmasında etkili oldu.

Dolar kuru, Haziran ayı başında 8.74’le tarihi zirvesini test etmesinin ardından Biden-Erdoğan görüşmesi ve Çin’le swap anlaşması gibi haberlerin de etkisiyle 8,28’e kadar inmişti.

Ancak görüşmenin akabinde bugün 8,44’le güne başlayan kur gün içinde 8,58’e kadar çıktı. 8.58’deki direnç bölgesinden gelen satışlarla bir miktar geri çekilen dolar kapanışa doğru 8,54 bandında dengelenmiş durumda. TL’de bir günlük kayıp yüzde 1.10’un üzerinde.

Geçtiğimiz hafta 10,04’e kadar inen avro da güne 10,24 bölgesinden başlamasının ardından 10,42’ye kadar yükselip bir miktar geri çekildi. Avro kapanışa doğru 10,36 bölgesinden işlem görüyor.

Kur için artık gözler yarın akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararlarında.

FED NASIL KARAR ALACAK?

Fed'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmezken, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda ipuçları aranacak.

Analistler, beklentileri geride bırakan enflasyon verisinin piyasalardaki belirsizlikleri artırdığını kaydederek, Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin yönlendirmelerinin öneminin oldukça arttığını ifade etti.

Karar metninde Fed'in varlık alımlarına ilişkin yönlendirmesine dair ipuçlarının aranacağını bildiren analistler, varlık alımlarının azaltılması yönündeki vurgulamaların oynaklığın artabileceğini bildirdi.

ABD'de hafta içinde dış ticaret açığı 68,9 milyar dolara gerilerken, Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni 86,4'e yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izleyen New York borsasında, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 1,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,80 değer kaybetti.

MERKEZ BANKASI NASIL KARAR ALACAK?

MB’nin toplantı takviminde yer alan bilgilere göre Haziran ayında gerçekleştirilecek olan PPK toplantısı 17 Haziran’da yapılacak. Toplantı sonrasında faiz kararı da duyurulmuş olacak. Saat 14:00’te yeni kararın açıklanması beklenirken faizde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise açıklama ile beraber netleşmiş olacak.

JP MORGAN UYARMIŞTI

TCMB’nin haziran Faiz kararı bekleniyor. JP Morgan, TCMB’nin para politikasında erken bir gevşetmeye gitmesinin hali hazırda zayıf olan politika kredibilitesini baltalayacağı ve ekonomik görünüm için zarar verici olacağını belirtiyor.

JP Morgan yayınladığı “Gelişmekte olan Piyasalar Görünüm ve Strateji” raporunda Türkiye’ye de yer verdi. İlk faiz indirimini eylülde beklediklerini belirten JP Morgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimi için temmuz ve ağustosa atıfta bulunmasının erken bir faiz indirimi riski yarattığını da belirtti.

Maliyet bazlı fiyat baskılarının enflasyonu yılın son aylarına kadar yüzde 16’nın üzerinde tutacağını öngören JP Morgan, yıl sonu için enflasyon tahminini ise yüzde 13.4 olarak tuttu.