Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
111126
ALTIN
277.572
DOLAR
5.8516
STERLİN
7.7967
EURO
6.5203

Dolar haftaya yükselişle başladı

Güne ve yeni haftaya 5,82 liradan başlayan döviz kurları, piyasaların açılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlendi. Kur 5,8489 ile son 2 ayın en yüksek seviyelerine kadar çıktı.

Dolar haftaya yükselişle başladı

Güne ve yeni haftaya 5,82 liradan başlayan döviz kurları, piyasaların açılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlendi. Kur 5,8489 ile son 2 ayın en yüksek seviyelerine kadar çıktı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 15:46
1249 Okunma
Dolar haftaya yükselişle başladı

Haftaya hareketli başlayan dolar kuru, 5,85'in üzerine çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Kurda işlemler Saat 11:13 itibarıyla 5,8430 liradan geçiyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,75 artışla 6,5135'ten, sterlin/TL yüzde 0,86 değer kazancıyla 7,8260'tan satılıyor.

Geçen hafta 5,76-5,83 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın kapanışını 5,8150 civarında gerçekleştirmişti. 

Diğer yandan, ülke risk primi (5 yıllık CDS) uzun bir aradan sonra 300'ün altına gevşeyerek 293 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Faizler ve Borsa İstanbul'da herhangi bir bozulma gözlenmiyor.

Yurtdışında ise risk iştahındaki genel iyimserlik devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret görüşmeleri beklendiği gibi anlaşmayla sonuçlanırken, yuanın da 7 seviyesinin altına gevşediği görülüyor.

Uzmanlara göre, ticaret gelişmelerinin yanı sıra, beklemede kalacağını sinyalini veren Fed ile gevşek para politikasına devam etmesi beklenen ECB ile birlikte İngiltere seçimleri sonrasında -riskler devam etse de- sert Brexit ihtimalinin azalması küresel piyasaları desteklemeye devam edebilir.

Bu gelişmeler kapsamında, TL'deki baskının sınırlı kalabileceği öngörülüyor. Kurda yükselişlerin devam etmesi durumunda 5,8640 yakın direncinden tepki görülebileceği kaydediliyyor. Olası düşüşlerde ise 5,8150 destek olarak izlenecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsizlik, Eylül döneminde yüzde 13,8
İşsizlik, Eylül döneminde yüzde 13,8
"Merkez’in faiz indirim serisi ‘buzkıran gemimiz’ oldu"
"Merkez’in faiz indirim serisi ‘buzkıran gemimiz’ oldu"
PepsiCo Türkiye’nin Manisa yatırımına ödül!
PepsiCo Türkiye’nin Manisa yatırımına ödül!

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim