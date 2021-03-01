Dolar haftaya kritik seviyenin atında başladı

Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,4854'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,39-7,40 bandında hareket ediyor. Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL ise hafta başında 8,93'e çekildi.

Türkiye'de 2020 yılı ve son çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklanıyor. Bugün ayrıca Kabine toplantısı ile normalleşme yönündeki adımlar belli olacak. Yurt dışında imalat sektörü PMI verileri takip edilecek.

08.15 itibarıyla dolar/TL 7,3931, euro/TL 8,9346 seviyesinden işlem gördü.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın önerdiği 1,9 trilyon dolarlık korona virüs pandemisiyle mücadele için ekonomik teşvik paketini onayladı.

ABD istihbaratı tarafından 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladığı açıklandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson & Johnson firmasının yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının acil kullanımına onay verdi.

G20 ülkelerinin maliye bakanlarının Kovid-19 aşılarına adil erişimin sağlanması için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın eylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Biden, İranlı yetkililere “Dikkatli olun” çağrısı yaptı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Yeni bir parti başlatmıyorum. Bunlar yalan haberdi, sahte haberler." açıklaması yaptı.

Brezilya hükümeti, Fed ile 60 milyar dolarlık swap anlaşmasının Eylül sonuna kadar uzatılması için Brezilya Merkez Bankası'na yetki verildiğini bildirdi.

YURT İÇİ GÜNDEM

Piyasalar ayın ilk gününü Türkiye'de önemli bir veriyle karşılayacak.

2020 yılı ve 4.çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklanacak. Foreks Anketinde ekonomistlerin 2020 yılının 4.çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde 7,0, 2020 yılı için ise yüzde 2,25 büyüme yönünde oluştu (10.00).

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak (15.00). İl il normalleşme kararları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan geçen hafta, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim." açıklaması yapmıştı.

Türkiye İSO İmalat Sektörü PMI raporu yayımlanacak. Yılın ilk ayında Endeks 54,4 seviyesinde gelmişti.

Türkiye geneli için öncü verilerden biri olan ve İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan İstanbul Perakende Fiyat ve Toptan Fiyat Endeksleri gelecek (12.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 2021 yılının ilk ayına ilişkin sektör verilerini yayımlayacak (14.00).

Bu arada Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2020 yılına ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını göndermeleri için son gün olacak.

YURT DIŞI GÜNDEM

Yurt dışında en önemli veriler İmalat Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri olacak. Asya'dan başlayarak sırasıyla 37 ülke veya bölge için PMI verileri açıklanacak.

ABD'de inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI (18.00) verileri takip edilecek.

Avrupa'da günün en önemli verisi Almanya'dan gelecek olan enflasyon rakamları olacak (16.00).

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası(Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard (17.00), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ve Fransa MB Başkanı François Villeroy de Galhau (18.00) konuşma yapacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Almanya KOBİ işletmeleri etkinliğine gönderdiği video mesaj yayınlanacak (19.10).