Dolar güne yatay başladı

Pazartesi günü hariç hafta boyu yükseliş kaydeden dolar/TL, ABD tahvil getirilerindeki artış baskısıyla 2021 yılının en yüksek seviyesi olan 7,58'e kadar tırmandı. Dolar/TL'deki yükselişte Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamalarından tatmin olmayan piyasalarda oluşan satış baskısı ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi etkili oldu. Powell'ın değerlendirmeleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,54 seviyesine yükseldi.

7,58'in görülmesinin ardından dün gece yarısı dolar/TL 7,58 seviyelerinde dengelendi. Bu sabah saatlerinde kur 7,50-7,51 seviyelerinde sakin seyrediyor. Dün piyasa kapanışından sonra 9,08'in üzerine çıkan fakat günü 9 liranın hemen üzerinde kapatan euro/TL'de dünkü kapanış seviyelerini koruyor.

ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları piyasalar tarafından yakından izlenecek. Yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerine ulaşmadan önce faiz oranlarını yükseltmeyi düşünmeyeceklerini tekrarladı.

Çin, 2021 yılı için büyüme hedefini yüzde 6'nın üzeri olarak belirledi.

Çin Ulusal Halk Kongresi'ne yıllık oturumunda çalışma raporunu sunan Başbakan Li Keqiang 2021 yılı için bütçe açığı hedefini GSYH’nın yüzde 3,2'si civarı olarak belirlediklerini duyurdu.

OPEC ve Rusya öncülüğündeki müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ uyguladıkları üretim kısıntısını Rusya ve Kazakistan'a tanınan küçük muafiyetlerle birlikte Nisan ayında da devam ettirme kararı aldı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng, Çin’in ihracatının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla büyüdüğünü tahmin ettiklerini bildirdi.

YURT DIŞI GÜNDEM

ABD'de haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Geçen ay istihdamda 49 bin artış olurken, işsizlik oranı yüzde 6,3 seviyesinde açıklanmıştı (16.30). Bu ay için tahminler tarım dışı istihdamda 210 bin artış olacağı, işsizlik oranının yüzde 6,3 olarak kalacağı yönünde oluştu.

ABD'nin diğer verileri dış ticaret (16.30), Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) ve tüketici kredileri (23.00) olacak.

Avrupa'da en önemli veri Almanya'dan gelecek fabrika siparişleri olacak (10.00). Bir önceki ay yüzde 1,9 azalan siparişlerin yüzde 0,5 artacağı yönünde beklenti oluştu.

Çin Ulusal Halk Kongresi başladı. Kongrede hükümetin çalışma raporu ile 14'ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı taslağı ele alınacak. Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısı en az 10 gün sürüyor.

BoE Yönetim Kurulu Üyesi Jon Hall (15.00) ve Jonathan Haskel (17.00) günün konuşması beklenen yetkilileri olacak.

YURT İÇİ GÜNDEM

Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmuyor. TÜİK bitkisel ürün fiyatları ve üretim değerleri (10.00), Hazine nakit gerçekleşmeleri (17.00) açıklayacak.