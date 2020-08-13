Dolar güne nasıl başladı? Piyasalarda son durum...

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen gösterge, ABD'de hızlanan enflasyonun doların reel faiz avantajını silmesiyle düşüşünü ikinci güne taşıdı.
Asya'da bulunan Döviz traderlarına göre euro, sterlin ve yen, ABD Hazine tahvili faizlerindeki düşüş ve sepet satışının etkisiyle dolar karşısında yükseldi.
ABD tahvillerinde getiri eğrisi, 30 yıllık tahvil satışını bekleyen traderların ABD'de tüketici fiyatlarının Temmuz'da beklenenden fazla yükseldiğini gösteren Çarşamba günkü raporu değerlendirmesiyle yataylaştı.
Tokyo'da Money Partners Co. baş analisti Yoshifumi Takechi, “Perşembe günkü 30 yıllık tahvil ihalesinde talebin güçlü olacağı beklentisi var. ABD faizlerindeki gevşeme doları satışa karşı kırılgan hale getiriyor.” dedi.