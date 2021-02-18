Dolar güne nasıl başladı?

ABD tahvil faizleri kaynaklı dolara yönelim ve riskli varlıklardan kaçış hafta başında piyasalarda sert satışları beraberinde getirirken bugün Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı piyasada yön belirleyici olarak izleniyor.

TCMB söylemlerinin desteğiyle Kasım’dan beri yüzde 20’nin üzerinde değer kazanan TL’de uzun bir aradan sonra bu hafta ilk kez değer kaybı yaşandı.

Dolar/TL Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra 7.0680’e kadar yükseldi. Kurdaki yükseliş tam olarak kalıcı olmadı ve kur bu sabah güne 7 seviyesinin hemen altında başladı.

TCMB’den genel beklenti politika faizinin bugün yüzde 17 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Azınlık beklentilerde ise faiz artışı yer alıyor.

Enflasyonun önümüzdeki aylarda mevcut yüzde 14.97’den yükselişini nisana kadar sürdürmesi ve sonra düşüşe geçmesi bekleniyor. Enflasyondaki yükselişin TCMB’yi yeni bir faiz artışına götürüp götürmeyeceği ve bu artışın şubatta gerekli olup olmayacağı piyasa açısından net değil.