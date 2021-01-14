Dolar güçlendi, altın geriledi!

ABD'de Seçilmiş Başkan Biden'in bugün açıklayacağı ve 2 trilyon dolar büyüklüğünde olacağı konuşulan yeni korona virüs yardım paketinin detayları altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilecek.

Analistler, Biden'in açıklayacağı mali teşviklerin ABD ekonomisinde büyümeyi hızlandırarak enflasyon görünümü artıracak yönde olması halinde altın fiyatlarına olumlu yansımalar olabileceğini, ancak Fed'in varlık alımlarını azaltması yönünde gelişmelere yol açabilecek bir paketin altın piyasasında negatif algılanabileceğine de dikkat çekiyorlar.

Uluslararası piyasalarda spot altın 1828,92 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilmenin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 0,45 kayıpla 1840,35 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler spot altının 1.833 dolar/ons desteğini tekrar aşağı kırması halinde gerilemenin 1.819-1.797 dolar/ons aralığına kadar devam edebileceğine işaret ediyorlar. Yukarı hareketlerde 1.861 dolar/ons güçlü direnç olmaya devam ediyor.