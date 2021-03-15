Dolar faiz kararını bekliyor!

Dolar/TL bu yıl 6.90’a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel tahvil getirileri kaynaklı satış baskısıyla yönünü yukarı çevirmişti.

6.90 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte geçen hafta dolar/TL’de görülen en yüksek seviye 7.7840 olmuştu. Kur haftayı 7.50 civarında tamamladı.

TCMB YÖN BELİRLEYECEK

Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 100 baz puan artırması bekleniyor.

Enflasyonun şubatta tahminlerin üzerinde artması ve TL’nin şubat ortasından beri yüzde 10’a yakın değer kaybetmesi ardından faiz artış beklentileri belirginleşti.

Reuters anketine katılan 20 kurumun 19’u politika faizinde artış bekliyor. Bir ekonomist TCMB’nin politika faizini Mart ayında sabit tutmasını bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 17’den yüzde 18’e artacağı yönünde.