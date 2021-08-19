banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Protein tozunda yatan tehlike!
Protein tozunda yatan tehlike!
Bitcoin'de işler tersine döndü!
Bitcoin'de işler tersine döndü!
Dolar, euro ve altında son durum ne?
Dolar, euro ve altında son durum ne?
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü

Dolar, euro ve altında son durum ne?

Ekonomi 19.08.2021, 09:25
Dolar, euro ve altında son durum ne?

Türk Lirası'nda 4 gündür devam eden değer artışı son buldu. Dolar/TL 8,50 seviyesinin hemen altında güne başladı.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın faizi yüzde 19'da sabit tutması ile başlayan Türk Lirası'ndaki değer artışı dün son buldu. Üst üste 4 gündür devam eden düşüş hareketiyle 8,37'li seviyeleri seviyeleri gören dolar/TL'de, dünkü yükselişini bugün de sürdürüyor. 

DOLAR, EURO, STERLİN

Güne yükselişle başlayan dolar 8,49 liradan, euro 9,96 liradan, sterlin ise 11,71 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL'deki yükselişte küresel piyasalarda ABD Doları'nın değerlenmesi etkili oluyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Sert düşüş yaşayan gümüş 6.35 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.778 dolar olan altında, gram altın 480/486, çeyrek altın 779/796 Cumhuriyet altını ise 3.211/3.241 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasası ise yeniden düşüşe geçti. Bitcoin 44 bin 432 dolardan, Ethereum ise 3 bin 11 dolardan fiyatlanıyor.

Yorumlar (0)
31°
açık