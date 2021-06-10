Dolar, Euro ve altında son durum ne?

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

DÖVİZ

Dolar 8,59 TL'den, Euro 10,47 TL'den, Sterlin ise 12,14 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ/ALTIN

Gümüş 7,66 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.886 dolar seviyesinde olan altında, gram altın 515/521, çeyrek altın 836/855, Cumhuriyet altını ise 3.441/3.482 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 36 bin 666 dolardan, Etherium ise 2 bin 535 dolardan fiyatlanıyor.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi yüzde 14'e yakın artışla 37,000 doları aşarken, tüm piyasalarda toplam hacim de yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile geçen karar ile, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.

PİYASALAR

Makroekonomik veriler ve büyümeye ilişkin tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyonlar piyasalardaki iyimserliğin sürmesini sağlasa da enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizlikler baskı unsuru olmaya devam ediyor.

ya Bankası, yayımladığı raporda küresel büyüme tahminini 2021 için yüzde 4'ten yüzde 5,6'ya, 2022 için de yüzde 3,8'den yüzde 4,3'e revize etti.

ABD'de açıklanan açık iş sayısı verisinin 1 milyondan fazla artması, ücretler üzerinden enflasyonist baskının devam edebileceği sinyalini verirken, bugün Çin'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 9 artarak 2008'den beri en yüksek seviyesine çıkması da maliyet enflasyonunun bir süre daha gündemde kalacağını gösterdi.

Bu gelişmelerle küresel ölçekte pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, gözler yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına çevrildi.