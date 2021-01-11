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Dolar, Euro ve altında son durum ne?

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020 sonundan beri en düşük seviyelerine geriledikten sonra dolardaki küresel değer kazancının ardından güne sert yükselişle başladı.

Ekonomi 11.01.2021, 09:30 11.01.2021, 09:32
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Dolar, Euro ve altında son durum ne?

Dolarda son dönemde görülen sert değer kayıplarının sınırlı da olsa değer kazancına dönmesi gelişmekte olan para birimlerindeki değer kaybının ana belirleyicisi konumunda. TL’deki değer kaybı ise benzer para birimlerine göre daha belirgin.

Kur geçen hafta canlı risk iştahı ile 7.24 seviyesine kadar gerilese de, bu seviyeleri koruyamadı ve haftayı 7.35’in hemen üzerinde tamamladı.

TL’deki kasım ayı başından beri neredeyse aralıksız süren değer kazancı küresel riskten kaçışla duraksadı. Ancak Merkez Bankası’nın (TCMB) ve ekonomi yönetiminin ortadoks politikalara ve piyasa dostu uygulamalara devam edeceği beklentisiyle TL’deki değer kaybının sona erdiğine dair tahminler geçen hafta itibarıyla belirginleşerek devam ediyordu.

Yabancı yatırımcılardaki yüksek reel faiz kaynaklı olumlu beklentiler lokallerde mevcut değil. Döviz ve altın varlıkları 235.7 milyar dolar ile rekor seviyede bulunan lokaller mevduat getirilerindeki sert yükselişlere rağmen TL’ye dönme eğilimi göstermiyorlar.

TCMB verilerine göre 1 ay vadeye kadar TL mevduat getirileri yüzde 16.07’ye 3 ay vadeye kadar mevduat getirileri yüzde 18.08’e yükseldi.

Piyasalarda TL’de ve TL cinsi yatırım araçlarında son 5 yıldır neredeyse aralıksız gerçekleşen değer kaybının duracağı 2021’de sınırlı da olsa değer kazancı beklentileri hakim. Son olarak geçen hafta HSBC müşterilerine 7.1 hedefi ile TL’de yeni pozisyon önerdi.

Küresel piyasalarda dolar ABD tahvil getirilerindeki sert yükseliş ve corona virüsü yardım paketinin dünyanın en büyük ekonomisini canlandıracağı beklentileriyle bugün de değer artışını sürdürerek son yılların en düşük seviyesinden yükselişe geçti. Dolar endeksi son üç yılın zirvesini gördüğü Mart ayından beri yüzde 12 geriledi. Ancak şu anda geçen hafta gördüğü son üç yılın en düşük seviyesinden yüzde 1.3 yukarıda işlem görüyor.

Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alınması için yapılan çağrıları da yakından takip ediyorlar.

ABD’de başkan seçilen Joe Biden’ın bu hafta içerisinde büyük bir kısmı artırılacak borçlanmayla karşılanacak olan “trilyon dolarlık” koronavirüs yardım paketini açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar bu paketle birlikte enflasyonun dünya çapında yükseleceğini fiyatlıyorlar.

Bugün iç piyasada Ekim dönemi işgücü istatistikleri ve Kasım ayı ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısı da piyasada takip edilecek bir diğer konu.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 307/315 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine’nin yılın ilk haftalarında CDS’lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde.

Geçtiğimiz hafta çarşamba'dan itibaren kademeli olarak aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 1848 seviyelerinde kapattı. Böylelikle altın fiyatları 2021 yılının ilk haftasını yaklaşık olarak yüzde 2.90'lara varan değer kayıpları ile kapattı.

Geçtiğimiz hafta ABD'de sonuçlanan Georgia seçimlerinde Joe Biden'ın partisi Demokratlar'ın başarılı çıkması ve Senato'da çoğunluğu ele geçirmeleri ‘mavi dalga' yaşanmasına neden oldu. Bu olay ise piyasalarda olumlu karşılandı ve risk iştahını artırdı. Artan risk iştahı ile birlikte altından çıkışlar gerçekleşirken fiyatlarda aşağı yönlü sert hareketlenmeler gerçekleşti.

Diğer yandan seçilmiş Başkan Joe Biden Amerika'da teşvik paketine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Biden 2 bin dolarlık destek çeklerini de içeren yeni teşvik paketi açıklanacağını, paketin büyüklüğünün ise trilyonlarca dolar olacağını belirtti.

Ons altın grafiğini teknik olarak incelediğimizde 1855.69 – 1875.24 – 1900.08 seviyeleri direnç noktaları olarak 1817.80 –
1800.95 – 1774.67 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

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