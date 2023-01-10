Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı
Yeni yıla yükselişle başlayan piyasalar bu haftada yükselişini sürdürüyor. Dolar 19 TL sınırında, Euro 20 TL'yi aştı, gram altın da tarihi zirvesini gördü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de sınırların yeniden açılması, yakıt talebi görünümünü olumlu etkileyerek brent petrol fiyatlarında yükseliş yaşanmasına destek oldu.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 18,77 TL'den başlayan Dolar 18,77 TL'den,
20,17 TL'den başlayan Euro 20,18 TL'den,
22,86 TL'den başlayan Sterlin 22,86 TL'den,
14,25 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,25 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
1.873 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.876 Dolar'dan,
1.130 TL'den başlayan Gram altın 1.132 TL'den,
1.818 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.821 TL'den,
7.479 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.492 TL'den,
14,25 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,28 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.
Güne 17.211 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.249 Dolar'dan,
1.324 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.328 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Güne 79,17 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,29 Dolar'dan işlem görüyor.