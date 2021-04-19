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Dolar, Euro ve altın yine zirvede!

Yeni haftada dolar 8,09 TL'den, Euro 9,68 TL'den, Sterlin 11,20 TL'den işlem görüyor. Gram altın 46, gümüş ise 6,72 TL seviyesinde. Bitcoin ise 56 bin 800 dolardan işlem görüyor.

Ekonomi 19.04.2021, 09:19
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Dolar, Euro ve altın yine zirvede!

Türk Lirası'nda dövize karşı yılbaşında başlayan değer kaybı devam ediyor. Yeni haftada dolar 8,09 TL'den, Euro 9,68 TL'den, Sterlin 11,20 TL'den işlem görüyor. Gram altın 46, gümüş ise 6,72 TL seviyesinde. Bitcoin ise 56 bin 800 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.778 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 458/462, çeyrek altın 743/758, Cumhuriyet altını ise 3.057/3.090 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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