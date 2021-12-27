Dolar, euro ve altın yılın son haftasına nasıl başladı?

Hem döviz hem de emtia piyasaları 2021 yılının son haftasına sakin başladı.

Döviz kuru korumalı TL mevduat hesabı dopingiyle hızla geri çekilen piyasalar kritik seviyenin altında.

Dolar endeksi 96, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 554 puan seviyesinde bulunuyor.

Bugün iç piyasada kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksi verileri dikkat çekiyor.

Öte yandan TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı "Kur çok hızlı inerse TCMB döviz alımına başlayabilir" açıklaması da piyasalardaki etkisini gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söylemişti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 11,01 TL'den, Euro 12,53 TL'den, Sterlin ise 14,89 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.809 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 635/641, çeyrek altın 1.027/1.050, Cumhuriyet altını ise 4.222/4.291 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 8,06 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 50 bin 977 dolardan, Ethereum ise 4 bin 69 dolardan fiyatlanıyor.

''Yastık altı'' altın için altın Değerleme Sistemi geliyor

Yastık altı birikimin ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni teşviklerle ilgili çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı.

Yeni yılın ilk haftasında tamamlanması beklenen 'yastık altı' altınlarla ilgili yeni düzenlemeyle vatandaşlara altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme fırsatı sunulacak. İsteyen altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek.