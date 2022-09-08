Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,23 TL'den, Euro 18,24 TL'den, Sterlin ise 21,04 TL'den işlem görüyor.

Enflasyon ve ultra şahin Fed’e ilişkin korkular tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, dolar talebi güçlenmeye devam etti. Dolar endeksi 110,7’yle son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 110,5 seviyesinde bulunuyor.

Altın, gümüş ve bakır

Ons altın 1.715 dolar'dan, Gram altın 1.005 TL'den, Çeyrek altın 1.616 TL'den, Cumhuriyet altını 6.650 TL'den,

Gümüş ise 10,84 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19.292 Dolar'dan, Ethereum ise 1.635 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 88,74 dolar'dan işlem görüyor.