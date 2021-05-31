Dolar, Euro ve Altın nereye gidiyor? Yükseliş ne kadar daha sürer?

Analistler dolar paritesindeki yükseliş eğiliminin sürdüğünü ve teknik göstergelerin yükseliş sinyali vermeye devam ettiğini kaydediyor.

DÖVİZ

Serbest piyasada dolar 8,58 TL'den, Euro 10,47 TL'den, Sterlin ise 12,19 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 526 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 7,75 TL seviyesinde.

KRİPTO PARALAR

Dün gece yükselişe geçen kripto para piyasalarının baş aktörü Bitcoin 36 bin dolar seviyesini gördükten sonra yeniden 34 bin dolar seviyesine geri çekildi. Bitcoin 34 bin 349 dolar seviyesinden işlem görüyor. Etherium ise 2 bin 308 dolar seviyesinde.

ALTIN

Onsu 1.907 dolara yükselen altında, gram altın 520/526, çeyrek altın 843/863, Cumhuriyet altını ise 3.472/3.516 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

YORUMLAR

Altın fiyatları baş döndürmeye başladı. Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Ons altın fiyatlarındaki yükselişin de desteklediği gram altında tarihi zirve olan 540.6 lira seviyesine sadece 13.9 lira kaldı.

Dolar kuru Kasım ayında test edilen zirve seviyesini gördü. Dolar paritesi bu sabah saatlerinde 8,58 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 90 seviyesinin altında hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 1,59 seviyesinin heme üzerinde bulunduğu görülüyor.

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yükseliş trendinde olan altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan yorum geldi. A Para yayınına katılan 6 uzman, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini açıkladı.

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yükseliş trendinde olan altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan yorum geldi. A Para yayınına katılan 6 uzman, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini açıkladı.

"2000 DOLARLAR KONUŞULMAYA BAŞLANACAK"

Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.

"ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

"ALTIN FİYATLARI İÇİN BAZ SENARYO FED'İN ATACAĞI ADIMLAR"

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para'da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.

"550 LİRA SEVİYESİ KRİTİK DİRENÇ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Emtia fiyatlarını destekleyen olumlu faktörlerin öne çıktığını açıklayan Memiş, "Gram altında 550 lira seviyesi kritik direnç" dedi.

"GRAM ALTIN DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, "Gram altın daha güçlü görünüyor" dedi.

"1-2 AY İÇİNDE ZİRVE DENEMELERİ YAPAN BİR ONS ALTIN GÖRÜLEBİLİR"

A Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altında bayrak formasyonu oluştuğunu ifade eden Keskintürk, "Önümüzdeki 1-2 ay içeresinde zirve denemeleri yapan bir ons altın görebiliriz" dedi.

600 TL'Yİ GÖREBİLİR

Altın fiyatlarının son 7 ayın en üst seviyesinde olduğunu söyleyen Integral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, A Para'da canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gürbüz, yurt içinde gram altında kısa süreli geri çekilmeler olsa da 525-545 TL olarak hedef değer belirlediklerini söyleyerek, "Ons altında düşüşler alım fırsatı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Gürbüz uzun vadeli yatırım planları yapanlar için önümüzdeki 1 yıl içerisinde altının gram fiyatının 600 lira seviyelerini görebileceğini iddia etti.

ALTININ KİLOGRAMI 520 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 520 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 514 bin 200 lirayı, en yüksek ise 521 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 520 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 388 milyon 525 bin 535,39 lira, işlem miktarı ise 754,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 400 milyon 863 bin 938,87 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Türk Lirası karşısında bir yükselişini hızlandıran döviz piyasasından peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türk lirasındaki değer kaybını değerlendiren dünyaca ünlü ekonomist dolar ve euro için korkutan bir tahminde bulundu.

Peki Dolar neden yükseldi?

BBC Türkçe’ye konuşan Bluebay Varlık Yönetimi’nden Tim Ash’e göre “Peki bu tablonun nedeni ne?” sorusunun yanıtı “iktidarın yanlış politikalarında” yatıyor:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman seçim sonuçlarını düşünerek büyüme öncelikli politikalar uygulaması, büyük cari açığa yol açıyor. Bu durum da dolara olan talebi artırıyor.”

Türkiye’nin son derece sıra dışı bir para politikası uyguladığını ve yüksek enflasyonun da dolar talebini artırdığını belirten Ash, “Türkler liranın değer kaybedeceğini düşünerek elinde lira tutmak istemiyor. Yabancı yatırımcılar da Erdoğan’ın politikalarına güvenmiyor” diyor.

Ash, “Türkiye sürekli birkaç hafta içinde ödemeler dengesi krizi yaşayacakmış gibi dururken kim neden elinde TL tutsun?” diye soruyor.