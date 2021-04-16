Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede

Yurt içinde piyasaların gözü bugün TCMB'de gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısındaydı. TCMB'de bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi ve kritik faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu.

Merkez'in faiz kararı sonrasında Dolar 8,03 TL'den, Euro 9,62 TL'den, Sterlin 11,07 TL'den işlem görüyor. Gram altın 456 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,68 TL seviyesinde. Bitcoin ise 62 bin 72 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.764 dolar seviyesinde olan altında, gram altın 451/456, çeyrek altın 731/746, Cumhuriyet altını ise 3.010/3.045 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

MART AYINDA 17'DEN 19'A YÜKSELMİŞTİ

Mart ayında Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19 seviyesine yükselmişti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır." denildi.

MERKEZ'İN YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİNİ

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 13,12 oldu.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,95'ten 8,57'ye yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,78 oldu.

SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Merkez Bankası şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari açık şubatta 2 milyar 610 milyon dolar oldu. Açık geçen yılın şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar yükseldi. Cari işlemler dengesi, şubat ayında 2,61 milyar dolar açık verdi. Cari işlemler hesabının şubatta 2,45 milyar dolar açık vereceği düşünülüyordu. Yıllık cari işlemler açığı, 36,6 milyar dolardan 37,8 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre; şubat ayındaki 'açık'ta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.