Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı? Piyasalarda son durum ne?

ABD Merkez Bankası FED'in yarın çarşamba günü açıklanacak faiz kararına kadar piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini aktaran analistler, enflasyon görünümüne ilişkin veri ve açıklamaların yakından takip edileceğini söyledi. Fed'in bu ayki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,27 TL'den, Euro 18,04 TL'den, Sterlin ise 21,10 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.825 Dolar'dan, Gram altın 1.012 TL'den, Çeyrek altın 1.629 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.700 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,77 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 22 bin 776 dolar, Ethereum ise bin 215 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol

Petrol fiyatları yatay bir seyirle 120 dolar üzerinde bulunuyor. Brent petrol de 122 dolarda bulunurken ABD ham petrolü 121 dolar civarından işlem görüyor. Yarın açıklanacak Fed kararının ardından olası bir sıkılaşma politikasının petrolde talep görünümünü nasıl etkileyeceği ve Çin'de devam eden salgın fiyatlamalarda etkili oluyor.