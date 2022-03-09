Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,52 TL'den, Euro 15,87 TL'den, Sterlin ise 19,10 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 2.051 dolar olan altında, gram altın 958/959, çeyrek altın 1.540/1.541 Cumhuriyet altını ise 6.337/6.338 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş

12,47 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 606, Ethereum 2 bin 715 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatı zirvede

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte tırmanan petrol fiyatları, 120 dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, dün Rus petrolüne yönelik ambargo tartışmalarına ilişkin konuşmuştu.

Ambargo kararının felakete yol açacağını savunan Novak, petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini söylemişti.