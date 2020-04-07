DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Amerika'da koronavirüs vakaları nedeniyle dolar kurlarında yükseliş sürüyor. Dünya Pandemi ile mücadelesini sürdürürken, ekonomide yaşanan durgunluklar ülkeleri zorlamaya devam ediyor. ABD'nin ölümlü vaka sayılarında yaşanan artışlar küresel piyasaları etkiliyor. Diğer taraftan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma alınmasını yakından izleyen piayasalarda bugün döviz kurları ne durumda? Peki Türkiye'de dolar güne nasıl başladı, bugün dolar ne kadar?

Dolar kuru ve Euro fiyatı bu sabah güne nasıl başladı? 1 Dolar ne kadar, kaç liradan işlem görüyor? Nisan ayının ikinci haftasında, ikinci iş günü sabahında, İstanbul serbest piyasada dolar/TL güne nasıl başladı, döviz kurlarında fiyatlar yeni günde yükseliş devam ediyor mu? Euro 7.33 TL, Dolar/TL 6.76 Lira seviyelerinde.

7 Mart 2020 haftanın ikinci işlem günü Salı sabahında bugün Dolar fiyatlarında son durum! 1 Dolar bugün ne kadar, güncel fiyatları piyasada kaç TL'den işlem görüyor? Dolar kuru alış/satış fiyatı ile güncel diğer Döviz kuru bilgileri. Dolar kuru Salı sabahı saat 08:25 açılış itibariyle 6.7656 lira alış fiyatı, 6.7699 TL seviyesinde satış fiyatı ile işlem görüyor..



Euro kuru fiyatları



- Euro/TL kuru fiyatı bugün serbest piyada sabah 08:25 açılış itibariyle 7.3280 lira alış fiyatı, 7.3363 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.



7 Nisan Salı günü Dolar/TL ve Euro/TL kur fiyatları, alış/satış son durum güncel bilgileri.



Bugün 1 Dolar TL karşısında kaç lira, ne kadar oldu? Aşağıdaki tabloda bir haftalık Dolar ve Euro kurunda günlük gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Kur Tarih Dolar/TL Alış Kuru Dolar/TL Satış Kuru Euro /TL Alış Satış 6 Nisan 2020 Pazartesi 6.7505 TL 6.7538 TL 7.3035 TL - 7.3113 TL 7 Nisan 2020 Salı 6.7656 TL 6.7699 TL 7.3280 TL - 7.3363 TL

Altın fiyatlarında son durum ne?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Altın fiyatlarında son dönemde sıklıkla yükselişler yaşanıyor. Yaşanan yükselişte tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını ana etken olarak gösteriliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 7 NİSAN

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 41 Lira

Gram altın: 361,49 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira

Peki altın fiyatlarını hangi faktörler etkiliyor?

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.