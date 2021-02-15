Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda geçen hafta boyunca devam eden risk iştahı canlı seyrini sürdürürken iç piyasada Hazine ihaleleri ve veri gündemi izleniyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB), politika bileşimini uzun süre sıkı tutacağı ve faiz indirimlerini yılın büyük bölümünde değerlendirmeyeceği yönündeki açıklamaları TL’yi desteklemeye devam ediyor.

Haftaya 7,02 liradan başlayan Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ve Fitch'in değerlendirmesine odaklandı. Parite yeni haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü başladı ve 6,99 seviyesini test etti.

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi. TCMB faiz kararını 18 Şubat Perşembe günü açıklayacak.

TCMB verilere göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi gören lokal yabancı para mevduatlarda Eylül 2020’den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Bankacılar dolar/TL’nin geçen yıl 6.85’li seviyelerde stabil kaldığı dönemde, bu maliyetlerden döviz ve altın alımların yoğunlaştığına dikkat çekerek dedolarizasyonda bu kapsamda 6.98 ve 6.85 seviyelerinin takip edilecek önemli seviyeler olarak niteliyor.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta ilk birkaç gün kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmış ve ons altın 1855 seviyelerini test etmişti.

Bu seviyelerden itibaren gevşeme hareketleri sergileyen altın, haftayı 1823 seviyelerinde kapattı ve böylelikle haftayı yüzde 0.45 seviyelerinde yukarıda kapattı. Geçtiğimiz hafta ABD kanadında mali teşvik paketine yönelik beklentilerin artması altın fiyatlarını yukarı yönde desteklemişti.