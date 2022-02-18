Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,55 TL'den, Euro 15,41 TL'den, Sterlin ise 18,46 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.890 dolara yükselen altında, gram altın 823/824, çeyrek altın 1.325/1.326, Cumhuriyet altını ise 5.448/5.451 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,37 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 620, Ethereum 2 bin 891 dolardan işlem görüyor.