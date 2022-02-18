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Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Piyasalar yeni günde yine zirvede yatay devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.
Ekonomi 18.02.2022, 09:21
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 13,55 TL'den, Euro 15,41 TL'den, Sterlin ise 18,46 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Onsu 1.890 dolara yükselen altında, gram altın 823/824, çeyrek altın 1.325/1.326, Cumhuriyet altını ise 5.448/5.451 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 10,37 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto para piyasaları
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 620, Ethereum 2 bin 891 dolardan işlem görüyor.