Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

Piyasalar Merkez Bankası’nın (TCMB) 15 Nisan’daki faiz kararına odaklanırken, küresel piyasalarda ise dolar Fed tutanaklarının piyasa yönünü belirleyecek hiçbir yeni katalizör sunmamasının ardından iki haftadan uzun sürenin dip seviyesine yakın seyrediyor.

Fed’in dün akşam yayınladığı para politikası toplantısının tutanaklarına göre, üyeler ekonominin hala hedefin çok gerisinde olduğunu düşünüyor ve aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını sona erdirmek için acele etmiyorlar.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla geçen hafta 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i bu sabah 433/440 seviyesindeydi. Borsa İstanbul hisse senetleri piyasası ise dün yüzde 0.19 düşüşle 1,417 puandan kapandı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Ankette 2021 için politika faizindeki indirim beklentileri de öne çekildi. Reuters anketine katılan 12 ekonomistten 11’i politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde bir değişiklik beklemezken, bir katılımcı yüzde 18.50 seviyesine düşüş bekliyor.

Kavcıoğlu atamasının hemen ardından vaktinden önce bir PPK toplantısı yapmayacağını belirterek bir başka endişeyi gidermişti.

Buna rağmen Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 9 ekonomistten 3’ü ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 5’i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, bir kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Tüketici yıllık enflasyonu yüzde 16.19 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyelere yükselirken, yükselişin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda TCMB’nin enflasyondaki yükselişe dair söylem ve eylemleri yakından takip edilmeye devam ediliyor.

FED SÖYLEMLERİ

Fed'in dün akşam yayınladığı para politikası toplantısının tutanaklarına göre, üyeler ekonominin hala hedefin çok gerisinde olduğunu düşünüyor ve aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını sona erdirmek için acele etmiyorlar. Fed Başkanı Jerome Powell, günün ilerleyen saatlerinde IMF toplantısında açıklamalarda bulunacak. Powell para politikasında gevşeme yanlısı yaklaşımını tekrarlaması bekleniyor.

VAKA SAYISINDA SERT ARTIŞ, ÖNLEMLER İZLENECEK

Türkiye’de tespit edilen corona virüsü yeni vakalarının sayısı dün 54,740 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesini görürken, 276 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgın kasım-aralık aylarında gördüğü ikinci pik döneminde en fazla 33,000’li seviyeleri görmüştü.

Bu dönemde vakalardaki hızlı artış nedeniyle hareket kısıtlamaları sıkılaştırılmış, yeni vaka sayısı ocak ayında 5,000’li seviyelere kadar düşmüştü. Piyasalarda bu vaka artışlarına bağlı alınacak önlemler ve bunların ekonomi üzerindeki olası etkileri de izlenen önemli gelişmelerden biri. (Reuters)