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Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

Dolar/TL, ABD'de tahvil faizlerindeki artışın ardından pazartesi günü 7,78'e kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirdi. Kur bugün 7,50 civarında dalgalanırken, piyasaların gözü açıklanacak reform paketinde olacak.

Ekonomi 12.03.2021, 10:23
2007
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde pandemi ile tarihi düşük seviyelere gerileyen tahvil getirilerinin yeniden yükselişe geçmesi, gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dolar/TL de yine gelişmekte olan para birimlerinde olduğu gibi hafta başında 7.8’e yaklaşmasının ardından nispeten sakinleyerek 7.5 etrafında dalgalanıyor.

Pazartesi günü 9,22’yi gören euro/TL bugün 9 civarında dalgalanıyor.

Gram altın fiyatları güne 414 TL seviyelerinde başkarken, ons altının uluslararası spot piyasalardaki fiyatı 1715 dolar civarında seyrediyor.

  • DOLAR

    7,5673(%1,21) ^^

  • EURO

    9,0398(%0,71) ^^

  • ALTIN

    415,6913(%0,33) ^^

PAZARTESİ 7,78’İ GÖRMÜŞTÜ

TL, Pazartesi günü dolar karşısında yüzde 3’e yakın değer kaybettikten sonra Salı ve Çarşamba yüzde 2’ye yakın değer kazandı, dün de sınırlı kazançlar görüldü.

Dolar/TL bu yıl 6.9’a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel satış baskısıyla yönünü yükselişe çevirmişti. 6.9 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte bu hafta dolar/TL’de görülen en yüksek seviye 7.7840 olmuştu. Dün itibarıyla görülen en düşük seviye ise 7.4330 oldu ancak kur günü 7.5 civarında tamamladı.

Dolar/TL’nin 7.43’e gerilediği anda ABD Hazinesi’nin 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 1.5’in altına inmişti. Ardından getiriler yeniden yüzde 1.55’in üzerine çıkarken dolar/TL’de 7.5’in üzerine yükseldi.

Dolar/TL bu sabah saat 08.53 itibarıyla 7.4950/7.5120’den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 8.9659/8.9874, sepet bazında TL ise 8.2217/8.2497 düzeyinde bulunuyor.

REFORM PAKETİ AÇIKLANACAK

Piyasalar bugün saat 10.00’da beklenti anketi ve Ocak ayı sanayi üretim verilerini takip edecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Ekonomi Reformları tanıtım toplantısını saat 15.00’da gerçekleştirecek.

Erdoğan önceki açıklamalarında reform gündeminin merkezinde makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikalar yer aldığını söylemişti. Kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik verildiğini belirten Erdoğan, mali disiplinin önemine de dikkat çekerek 2021 bütçe açığı hedefinin de yüzde 4.3’ten yüzde 3.5’e indirildiğini belirtiyor.

“Reform paketimizde mali disiplini daha da güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına da yer veriyoruz” diyen Erdoğan, kamu alım ihalelerinde yeni bir sisteme geçeceklerini de söylemişti. “Enflasyonla mücadelenin bel kemiği olan fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştiriyoruz” diyen Erdoğan, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve finansal kapsayıcılığı da gözeteceklerini belirtmişi.

Erdoğan cari açıkla mücadele için üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atacaklarını da belirtmişti. Piyasalar, pandemi nedeniyle ödenemeyen krediler ve yapılandırma gibi konularda borçlara ödeme kolaylığı da beklerken açıklamalardan ziyade uygulamalar daha yakından takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) halen salgının negatif etkilerinin sürdüğü euro bölgesi ekonomisinde borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için önümüzdeki çeyrekte tahvil alımlarını hızlandıracağını açıklamasının ardından ABD mali canlandırma paketinin de imzalanmasıyla piyasalardaki risk iştahı arttı.

ABD ve AB ile ilişkiler, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, TCMB’nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz kararı ve lokallerin dövizden TL’ye dönme konusunda belirgin bir eğilim göstermemesi son dönemde TL’yi negatif ayrışmaya götüren ve takip edilen gelişmeler arasında öne çıkıyor.

HAFTAYA TCMB YÖN BELİRLEYECEK

Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs TCMB’nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak adına Mart ayında politika faiz oranında artış beklediğini bu hafta açıkladı.

Reuters anketi henüz yayımlanmasa da işlemcilere göre piyasalardaki fiyatlamalar da 50-100 baz puan bandında olmak üzere daha çok 100 baz puan faiz artışına işaret ediyor.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. TCMB’nin bu ayki PPK toplantısının sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak.

Reuters anketine göre bugün açıklanacak Ocak ayı sanayi üretiminin, devam eden salgın önlemlerine rağmen yüzde 8.5 artış ile yükselişini sekizinci aya taşıması bekleniyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra yeniden 340 puana doğru yükselmişti. Son günlerde küresel satış baskısındaki azalma ile gerileyen CDS bu sabah saat 08.39’da 313/318 seviyesinde. (REUTERS)

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