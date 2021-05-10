Dolar, Euro ve altın bayram haftasına da yükselişle başladı

Türkiye tam kapanmada Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybı sürüyor. Dolar/TL, ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında kalmasının ardından geçen haftanın son gününde gerilediği 8.3'ün hemen altında güne başladı.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2350 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0070 lira olmuştu.

Türk Lirası karşısındaki endişe veren yükselişi sürüyor. Dolar 8,26, Euro 10,06, Sterlin ise 11,63 TL'den işlem görüyor. Gram altın 487 TL'den fiyatlanırken, gümüş 7,36 TL seviyesinde. Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 60 bin dolar sınırına dayandı.

Onsu 1.834 dolara yükselen altında, gram altın 482/487, çeyrek altın 783/799, Cumhuriyet altını ise 3.222/3.256 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Dolar/TL Nisan ayı sonu Mayıs ayı başında ABD ilişkilerine ilişkin endişelerle 8.5 üzerindeki tarihi rekora doğru yükseliş yaşanmış ancak bu yükseliş geçen hafta itibarıyla yerini 8.3 etrafında sakin bir seyre bırakmıştı. Piyasalar tarafından yakından izlenen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ise kur 8.25'in altına kadar geriledi.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin ait işgücü istatistiklerini yayımladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak açıklanmıştı.

Bankacıların tahminleri

Bankacılar resmi tatiller ile bu hafta Çarşamba günü öğlene kadar açık olacak piyasalarda hacimlerin nistepen düşük kalabileceğini belirttiler.

Türkiye 5 yıllık CDS primi 406,39 baz puana gerilerken dolar kurunda teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadede 8,20 – 8,40 bandında işlem görebileceğine ilişkin beklenti sürüyor.

Yarın açıklanacak Mart ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretim verileri de takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Ancak verilerin TL'de etkili olması beklenmiyor. Yurtdışında ise ABD'de Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri piyasanın takibinde olacak.

Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dar gelirlinin ayakta kalması daha da zor hale gelirken, milyonerler ise son bir yılda servetlerini 552 milyar 552 milyon lira yükselterek 2 trilyon 99 milyar 361 liraya çıkardı. Milyoner sayısı ise korona ile geçen son bir yılda yüzde 35 artışla 332 bin 94 kişiye çıktı.

Mevduatlar nerede ?

2021 Mart ayı itibarıyla yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 837 milyar 23 milyon lirası yerel para cinsi, 1 trilyon 70 milyar lirası döviz tevdiat hesabı, 57 milyar 994 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurtdışı mevduatları

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 21 milyar 586 milyon lirası yerel para, 133 milyar 469 milyon lirası yabancı para ve 1 milyar 538 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.