Dolar, Euro, Sterlin ve altın zirvede!

Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Tüm gözler açıklanacak yeni enflasyon oranına çevrildi.

Ekim ayı enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Açıklanacak yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak.

Kritik veri öncesinde TCMB'nin faiz kararı sonrasında Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan döviz ve emtia piyasalarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor.

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9.85 tarihi zirvesi sonrasında 9.42'ye kadar gerilemişti.

Bankacılar batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yaratan gerilimin azalmasının TL'ye pozitif yansıdığını belirtirken, kur haftayı 9.6 civarında tamamlamıştı.

Piyasalar TCMB tarafından 3 Kasım'da açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verilerini de izleyecek.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 9,61 TL'den, Euro 11,14 TL'den Sterlin ise 13,10 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Gümüş 7,24 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.781 dolar olan altında, gram altın 545/550, çeyrek altın 884/902, Cumhuriyet altını ise 3.637/3.676 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto Para Piyasaları

Geçtiğimiz hafta Shiba Inu. adlı "token"ın şov yaptığı kripto para piyasalarında ise Bitcoin 63 bin 133 dolardan, Ethereum ise 4 bin 570 dolardan işlem görüyor.