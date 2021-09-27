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Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın uçuşa geçti! Dolar yeni rekora koşuyor!

Merkez Bankası'nın geçen haftaki sürpriz faiz kararı sonrasında alevlenen piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı

Ekonomi 27.09.2021, 09:20
Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın uçuşa geçti! Dolar yeni rekora koşuyor!

Küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle yön arayışı sürerken, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla hareketlenen piyasalarda ibre yeniden yukarı döndü.

Dolar 8,87 TL'den, Euro 10,40 TL'den, Sterlin ise 12,14 TL'den işlem görüyor.

Gümüş 6,47 TL'den işlem görüyorken, onsu 1.759 dolara yükselen altında, gram altın 496/501, çeyrek altın 806/823, Cumhuriyet altını ise 3.316/3.352 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 44 bin 45 dolardan, Etherium ise 3 bin 120 dolardan fiyatlanıyor.

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