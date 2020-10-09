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Dolar-Euro ne kadar?

Dolar 7,9460 liradan, euro ise 9,3520 liradan güne başladı.

Ekonomi 09.10.2020, 10:18
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Dolar-Euro ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 7,9440 liradan alınan dolar 7,9460 liradan, 9,3500 liradan alınan euro ise 9,3520 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,92 liradan, euro ise 9,30 liradan satılmıştı.

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