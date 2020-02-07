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Dolar, euro kurunda ve altın fiyatında son durum

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.56 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar, euro kurunda ve altın fiyatında son durum

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.56 TL seviyelerinde bulunuyor.

07 Şubat 2020 Cuma 13:08
1259 Okunma
Dolar, euro kurunda ve altın fiyatında son durum

Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, ABD'de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününü de 5,98 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,53 seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini kaydeden uzmanlar, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunu sürdürdüğünü bildirdi.

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 301,7 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 301,5 liradan tamamladı.

Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 301,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.567 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin görece hafiflemesiyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının arttığını, altın fiyatlarında ise sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün, yurt dışında ABD'de ocak ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.
 

Son Güncelleme: 12.02.2020 16:56
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