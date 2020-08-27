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Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum!
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3670 liradan, avro 8,7200 liradan güne başladı.
Ekonomi 27.08.2020, 09:38
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,3670 liradan, avro 8,7200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3650 liradan alınan dolar, 7,3670 liradan satılıyor. 8,7180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3810 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7210 lira olmuştu.
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