Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı? İşte son durum...

Uzun süredir 14,5 - 15 TL aralığında işlem gören dolar/TL kuru önceki gün 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 15 TL seviyesini görmüştü. Dolar başta olmak üzere, piyasalarda Türk Lirası karşısındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerinin arttığını, bu durumun küresel çapta dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,21 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,06 seviyesinde dengelendi.

ABD'de bugün açıklanacak olan enflasyon verisi, altın fiyatları üzerinde de etkili olacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz artırımının yanısıra enflasyonla mücadele amacıyla sıkı para politikası gütmesi, altın fiyatlarını baskılıyor.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 15,32 TL'den başlayan Dolar 15,35 TL'den,

16,19 TL'den başlayan Euro 16,20 TL'den,

18,94 TL'den başlayan Sterlin 18,96 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.838 dolar seviyesinden başlayan Ons altın 1.840 dolar'dan

904 TL seviyesinden başlayan Gram altın 906/907 TL,

1.455 TL seviyesinden başlayan Çeyrek altın 1.458/1.459 TL,

Cumhuriyet altını 6.001/6.002 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

10,60 TL seviyesinden başlayan Gümüş ise 10,64 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 31 bin 420, Ethereum 2 bin 376 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Akaryakıt fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.77 yükselerek 104 dolar 29 cent oldu.

Sektör temsilcileri "Petrol fiyatının düşmemesi halinde benzin ve motorine peş peşe zamlar yapılacaktır. Araç sahiplerinin büyük çoğunluğu depoyu fullemekte zorlanacaktır" yorumunu yaptı.