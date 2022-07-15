Dolar, euro, altın ve kripto parada son durum ne?

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17.42 TL'den başlayan Dolar 17.48 TL'den,

17,48 TL'den başlayan Euro, 17,57 TL'den,

20,65 TL'den başlayan Sterlin ise 20,72 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17.44 lira, avronun satış fiyatı ise 17,52 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.709 dolardan,

958 TL'den başlayan Gram altın 959 TL'den,

1.541 TL'den başlayan çeyrek altın 1.544 TL'den,

6.342 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.351 TL'den,

Gümüş ise 10,33 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 510 Dolar, Ethereum ise bin 191 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol fiyatında düşüş sürüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94 dolara kadar geriledi.

Dün 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 4 azalışla 94 dolar oldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı şubattan bu yana en düşük seviyesine indi.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesine yükseldi

FED'in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 109,245 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.