Dolar, euro, altın ve kripto para piyasası güne nasıl başladı?

Rusya - Ukrayna savaşında 30'uncu güne girilirken piyasalarda, hem altının hem de dövizin Türk Lirası karşısındaki yükseliş trendi devam ediyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,84 TL'den, Euro 16,39 TL'den, Sterlin ise 19,65 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.958 dolar olan altında, gram altın 933/934, çeyrek altın 1.501/1.502, Cumhuriyet altını ise 6.181/6.183 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,22 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 44 bin 94, Ethereum 3 bin 143 dolardan işlem görüyor.