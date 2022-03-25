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MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasası güne nasıl başladı?
Piyasalar haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Altın fiyatları ile birlikte kripto paraları da yükselişe geçti, dolar, euro, sterlin ve gümüş de takipte... İşte haftanın son işlem gününde dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 25.03.2022, 09:13
Rusya - Ukrayna savaşında 30'uncu güne girilirken piyasalarda, hem altının hem de dövizin Türk Lirası karşısındaki yükseliş trendi devam ediyor.
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 14,84 TL'den, Euro 16,39 TL'den, Sterlin ise 19,65 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Onsu 1.958 dolar olan altında, gram altın 933/934, çeyrek altın 1.501/1.502, Cumhuriyet altını ise 6.181/6.183 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 12,22 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 44 bin 94, Ethereum 3 bin 143 dolardan işlem görüyor.