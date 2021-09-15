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Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

Piyasalarda ibre yeniden yükselişe döndü. İşte dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

Ekonomi 15.09.2021, 09:43
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

Yılbaşından Ağustos ayı başına kadar yükselişini sürdüren piyasalardaki gerileme yerini yatay seyire bırakmıştı.

Piyasalar bugün yeniden yükselişe geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 21’den yüzde 23’e çıktı.

Zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklikler 17 Eylül’de yürürlüğe girecek.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,43 TL'den, Euro 9,97 TL'den, Sterlin ise 11,67 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4540 lira, euronun satış fiyatı ise 9,9880 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,44 TL'den, onsu 1.803 dolardan fiyatlanan altında ise gram altın 484/489, çeyrek altın 785/802, Cumhuriyet altını ise 3.232/3.267 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Kripto para piyasalarında Bitcoin 46 bin 936 dolardan, Etherium ise 3 bin 393 dolardan fiyatlanıyor.

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FAİZ İNDİRİMİ YAPMASI İHTİMALİ

TCMB'nin 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken TL hızla değer kaybederek 8.50'nin üzerini gördü. Yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyor. Bankanın bu ay geçmiş PPK söylemlerini belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

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