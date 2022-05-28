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Dolar, Euro, Altın ne kadar?
28 Mayıs Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte son durum...
Ekonomi 28.05.2022, 11:19
DOLAR
Son kapanışını 16,1911 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,1904 liradan, satış fiyatı ise 16,1920 liradan işlem görüyor.
EURO
%0,53'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 17,4088 TL'den yapan euro şu anda 17,3519 TL alış ve 17,4658 TL satış fiyatına sahip.