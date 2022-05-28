Dolar, Euro, Altın ne kadar?

DOLAR

Son kapanışını 16,1911 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,1904 liradan, satış fiyatı ise 16,1920 liradan işlem görüyor.

EURO

%0,53'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 17,4088 TL'den yapan euro şu anda 17,3519 TL alış ve 17,4658 TL satış fiyatına sahip.