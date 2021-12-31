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Dolar düşüşü fırsat görülmüş

Devre kesicilerin haftası olan geçen haftaya ilişkin istatistikler dün açıklandı. TCMB’nin haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre geçen hafta yurt dışı yerleşikler 570 milyon $ hisse senedi ve 94 milyon $ Devlet İç Borçlanma Senedi satışı gerçekleştirdi. 23 Mart haftasında Naci Ağbal’ın TCMB Başkanı görevinden alınmasından bu yana hisse senedi piyasasında en yüksek haftalık çıkış yaşanmış oldu.

Ekonomi 31.12.2021, 14:25
Dolar düşüşü fırsat görülmüş

Son bir aylık yabancıların toplam hisse senedi satışı 969.8 milyon $, toplam DIBS satışı 361.8 milyon $ gerçekleşti. Yabancı takasına bakıldığında satışların bu hafta da devam ettiğini görüyoruz. Yabancı takas oranı 7 Aralık tarihinde %44.02’ye yükselmişti, dünkü verileri bakıldığı %40.71 ile tarihi en düşük seviyeye gerilediği görülüyor. Yabancının Aralık ayı içerisinde 3.3 puanlık takas oranı azalışı TL’nin hızlı değer kazanımından kaynaklandı. Geçen hafta açıklanan ekonomik tedbirler ile TL bir gecede  18.40’dan 10.5’ye gerileyince, BIST100 130$’dan 170$’a yükseldi ve yabancı dolar bazında değerlenen portföyünü realize etti.  Noel dönemi öncesinde düşük kurdan çıkma avantajı yakalayan yabancı, kurlarda yükselişle 141$ seviyesine gerileyen Borsa İstanbul’da yeniden alıcı olabilir.

Dolar/TL’de 14.00 seviyesi önemli. Yurt dışı yerleşikler TL cinsi varlıkları satarak dolara yönelirken, yurt içi yerleşiklerde geçen hafta kur parite etkisinden arındırılmış olarak toplam 1.45 milyar $ alış yaptılar. TCMB’nin geçen hafta 5.9 milyar $ brüt rezervde azalma olması kurda geri çekilmenin kalıcılığının sorgulanmasına neden olabilir. 12.50 desteği üzerinde güçlenme 14.00’e yönelimi beraberinde getirebilir. 14 direnci kırılması durumunda tüm geri çekilmenin geri alınması ihtimali artacaktır, bu nedenle 14 seviyesi önemlidir.

BIST100 düştü, dolar yükseldi. Doların dün %4 yükselirken, BIST100  %1.68 oranında geriledi. Kurun yükselmesine karşı ihracat geliri ve döviz fazlası olan şirketler dün kaybettirdi. Son 4 işlem gününde doların gerisinde kalan BIST100 dolar bazında 141 $ seviyesine gerilemiş oldu.  Kur yükselmesine rağmen önceki gün gelen yabancının alışta olmaması, kurda yüksek volatilitenin verdiği risk algısının BIST’i dün zayıflattığını düşünüyoruz. Destek seviyelerimiz 1861 ve 1834, direnç seviyelerimiz 1893 ve 1944’dür.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Aralık vadeli kontratlar için bugün son gündür. 2070 üzerinde dengelendikten sonra dün hafta içerisinde en yüksek seviye olan 2150 test edildi ama geçilemedi. Seansın devamın 2070 yatay desteği ve 2050’de yükselen kanal desteğinin altında kapanış gerçekleşti, bir kere daha 2000’ne geri çekilme ihtimali doğdu. Destek seviyelerimiz 2042 ve 2009, direnç seviyelerimiz 2073 ve 2084’dür.

Aralık vadeli Dolar/TL. Aralık vadeli kontratlar için bu bugün son gündür. Bugün günü vade kapanışı olması nedeniyle 13 direncinin kırılma ihtimalini düşük gördüğümüzü belirtmiştik. Dün kapanış 12.9760 seviyesinden gerçekleşti. 13 direncinin zorlanıyor olması gelecek vadelerde 13.00-18.36 aralığında fiyatlamayı beraberinde getirebilir.

Kaynak: Basın Bülteni
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