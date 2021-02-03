Dolar düşüşte...

Bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7,1720 seviyesinde işlem gördü.

Dün 7,0917 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanış seviyesine yakın 7,1990'dan tamamlamıştı.

Euro/TL yüzde 0,4 düşüşle 8,6330, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 9,7880 seviyesinde bulundu. Dolar endeksi yatay bir seyirle 91,1, euro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,2040 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının enflasyondaki yükselişe karşın sürdüğünü bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta aylık yüzde 1,68 ve yıllık yüzde 14,97 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde, “”İçeride dolar kurunda 7,09 ve 7,15 destekler, 7,20 ve 7,30 ise dirençler. Euro kurunda da 8,65 desteği üzerinde 8,75 direnç konumunda” diye belirtiliyor.

Gedik Forex tarafından hazırlanan bültende, “Dolar/TL kuru dün 7,0917 ve 7,2028 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 7,1990 seviyesinden tamamladı. Dün sabah saatlerinde 7,09 ile 6 Ağustos’tan bu yana en düşüklerini test eden Dolar/TL kurunda öğleden sonra tepki alımları etkili oldu. Gün içinde yurtiçinde siyasi gündeme ilişkin gelişmeler ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in açıklamaları takip edildi. Dün küresel dolar endeksi Euro’daki zayıf seyre bağlı olarak son 2 ayın zirvelerine yükselse de, gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı çoğunlukla değer kaybetti. Bugün yurtiçinde ocak ayı enflasyon verisi, yurtdışında ise hizmet PMI ve ABD özel sektör istihdam verileri önemli olacaktır” deniliyor.

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan bültende de, “Ocak ayında TCMB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi fakat sıkılaşmanın devam edeceğinin vurgulanması, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın geçtiğimiz hafta enflasyon sunumunda şahin duruşunu koruması TL varlıklarındaki gücün korunmasına katkı sağladı. TL son zamanlardaki gücünü korumayı başardı ve hafta içerisinde dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. Dolar/TL kurunu teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7,20769 – 7,32509 – 7,43228 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7,10093 – 7,00747 – 6,90551 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir” diye teknik seviyelere dikkat çekiliyor.