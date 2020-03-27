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Dolar düşecek mi? Dolar güne düşüşle başladı...

Dün öğleden sonra 6.45 seviyesinde olan dolar/TL ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 21 Mart haftasında 3.28 milyonla bir önceki haftaya göre 11 kat arttığının açıklanmasıyla bir anda 6.40'ın altına düştü. Dolar haftanın son iş gününe de 6.3985'ten başladı. Kurun seyrini koronavirüs salgınının yayılma hızı ve ekonomik etkileri belirlemeye devam ediyor.

Dolar düşecek mi? Dolar güne düşüşle başladı...

Dün öğleden sonra 6.45 seviyesinde olan dolar/TL ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 21 Mart haftasında 3.28 milyonla bir önceki haftaya göre 11 kat arttığının açıklanmasıyla bir anda 6.40'ın altına düştü. Dolar haftanın son iş gününe de 6.3985'ten başladı. Kurun seyrini koronavirüs salgınının yayılma hızı ve ekonomik etkileri belirlemeye devam ediyor.

27 Mart 2020 Cuma 11:03
2009 Okunma
Dolar düşecek mi? Dolar güne düşüşle başladı...

Dün dolar güne 6.42 civarında başlamış öğleden sonra ise 6.45 liranın üzerine tırmanmıştı. Ancak akşamüstüne doğru açıklanan ABD işsizlik maaşı başvuruları verileriyle bir anda çakıldı. 6.40'ın altını gördü.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 21 Mart haftasında 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı. Daha önce 1982 yılında 695 bin kişi ile rekor kıran işsizlik maaş başvuruları önceki hafta 282 bin kişi olmuştu. Bu koronavirüs sebebiyle toplu çıkarmalar yaşandığını ortaya koydu.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Bu sebeple dolar tüm dünyada zayıfladı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 2 haftanın ardından yeniden 100'ün altına düştü. 

Dolar yeni güne de 6.3985'ten başladı. Dün görüldüğü gibi koronavirüs salgınının ekonomik etkileri açıklanan verilere yansıdıkça piyasalar da daha net bir resim görebiliyor. Açıklanan veriler ve koronavirüsün yayılma hızı kurun ve piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Dolarda düşüş gözlemlenirken, Euro’daki artış gözlerden kaçmıyor. Dün 7,02 TL ile günü kapatan euro, 27 Mart sabahı 7,07 TL’den alıcı buluyor.

Uzmanlar, salgının gündemdeki yerini korumasına devam etmesi durumunda piyasadaki dalgalanmanın devam edeceğini söylüyor.

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