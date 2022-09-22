Dolar'dan yeni rekor geldi! Dolar, Euro ve altında son durum
ABD Merkez Bankası FED'ten gelen 75 puanlık faiz artışı ile alevlenen dolar 2022'nin zirvesinde. Bugün TCMB'den gelecek faiz kararı öncesinde işte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...
Türk Lirası karşısında 18,36 ile 2022 yılının rekorunu kıran dolar kuru zirvedeki seyrini sürdürüyor. Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz artırımı kararıyla alevlenen dolar kuru bugün TCMB'nin faiz kararını bekliyor.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 18,35 TL'den, Euro 18,08 TL'den, Sterlin ise 20,66 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.660 dolar'dan, Gram altın 979 TL'den, Çeyrek altın 1.575 TL'den, Cumhuriyet altını 6.479 TL'den,
Gümüş ise 11,44 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 18.646 Dolar'dan, Ethereum ise 1.257 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı da 90,16 Dolar'dan işlem görüyor.