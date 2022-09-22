Dolar'dan yeni rekor geldi! Dolar, Euro ve altında son durum

Türk Lirası karşısında 18,36 ile 2022 yılının rekorunu kıran dolar kuru zirvedeki seyrini sürdürüyor. Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz artırımı kararıyla alevlenen dolar kuru bugün TCMB'nin faiz kararını bekliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,35 TL'den, Euro 18,08 TL'den, Sterlin ise 20,66 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.660 dolar'dan, Gram altın 979 TL'den, Çeyrek altın 1.575 TL'den, Cumhuriyet altını 6.479 TL'den,

Gümüş ise 11,44 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 18.646 Dolar'dan, Ethereum ise 1.257 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 90,16 Dolar'dan işlem görüyor.