Dolar'da düşüş: 12.15'e kadar geriledi...

Dünü 12,80 seviyesi üzerinde kapatan TL/dolar, bugün 13,16’ya yükselmesinin ardından 12,33 ile gün içi en düşük seviyeyi gördü ve son saatte 12,15 civarında işlem görüyor.

Merkez bankası ise dün yaptığı açıklamada sadece oynaklık artışı halinde TL’ye müdahale edeceğini hatırlatarak şirketleri ve vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

ABD Dolar Endeksi bugün 96,75’e çıkarak 10 Temmuz 2020 sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Dolar bugün gelişmiş ülke paralarından euro karşısında yılın zirvesine çıktı.

EUR/USD 1,1204 seviyesine gerileyerek 1 Temmuz 2020 sonrası en düşük seviyeyi gördü ve yıllık kaybını %8’e taşıdı.