Dolar, avro ve altın yükselişte...

Dolar kuru, 26 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 5,9850'yi geçti.

Fed faiz kararı beklenildiği gibi piyasalarda oldukça sınırlı değişiklik yarattı. Korona virüsünün yarattığı tedirginlik etkili olmaya devam ediyor. Bu sabah itibariyle bakıldığında, Asya piyasalarında yaşanan kâr satışlarının ABD vadeli endeks kontratlarında da kendini gösterdiği görülüyor.

Genel risk iştahında görülen düşüş ile birlikte TL varlıklarda da kayıplar dikkat çekiyor. Haftaya 5.94’ün üzerinde başlayan dolar, dolar endeksinin de güçlenmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde 5.97 seviyesinin üzerine çıktı. Bu sabah ise 5.9650 seviyesinden güne başlayan kur, sonrasında 5.9852'ye kadar çıktı. Kurda işlemler saat 11:40 itibariyle 5.9840 civarında gerçekleşiyor. Bu seviyeler, en son 26 Ağustos 2019 tarihinde görülmüştü.

Analistler, kurda teknik olarak yukarıda 5.9860 direnç seviyesini takip ediyor. Bu seviye üzerinde atakların hızlanabileceği uyarısı yapılıyor. Olası kâr satışlarında ise ilk etapta 5.94 seviyesi öne çıkıyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 5.5970 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi ise, 1.10 seviyesinde. Bu seviye altına kırılım uzun soluklu olmadı, ancak Fed sonrasında da anlamlı bir tepki gelmedi.

Borsa güne sancılı başladı

Borsa İstanbul, Çin’de ortaya çıkan virüsün yarattığı endişenin küresel piyasaları negatif yönde etkilemesi ile aşağı yönlü bir açılış gerçekleştirdi. BİST 100 endeksi, 458 puan kayıpla 119.230 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,38 oranında değer kaybetti. Açılış sonrasında satış baskısının arttığı endeks, 118.200 seviyesine kadar geriledi.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,09 değer kaybıyla 119.689,48 puandan kapanmıştı.

Analistlere göre; teknik olarak endekste 120.600 direnç konumunda iken, 118.500 ve 117.750 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Diğer taraftan, bugün Garanti Bankası ile bilanço dönemi başlıyor. Şirket bazlı hareketlilik yaşanabileceği kaydediliyor.

Güvenli limanlara ilgi sürüyor

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed sonrasında %1,56 düzeyinde, esas itibariyle korona virüsü kaynaklı güvenli liman arayışı etkili oluyor. TL tahvillerde 2-10 yıl vade için %10 bileşik faiz seviyesi direnç olarak izlenecek.

Altın fiyatlarında da Fed sonrası toparlanma eğilimi olduğu görülüyor. Bu sabah ilk işlemlerde ons fiyatı 1578.62 seviyesinde. Gram altın ise 302 TL'nin üzerinde.

Öte yandan, Brent petrolün varil fiyatı Asya’da enerji talebinin düşmesi ile birlikte 60 dolar seviyesinden geri döndü, 58,30 dolarda bulunuyor.