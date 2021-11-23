Dolar arttı, Apple Türkiye'de iPhone 11 satışlarını durdurdu

Türk Lirası bugün çok hızlı bir şekilde değer kaybetti. Sabahın ilk saatlerinde 11,50 TL olan dolar kuru, ilerleyen saatlerde önce 12 TL’yi sonra da 13 TL’yi geçti. Teknolojik ürün almayı düşünen müşteriler, zam korkusu nedeniyle vakit kaybetmeden alım yapmaya başladı. Zamlar ne zaman gelir bilinmez ancak Apple bugün iPhone 11 satışlarını durdurarak ilk adımı attı.

Online Apple Store’da tüm iPhone 11 modellerinin satışı durduruldu. Seçim yaptığınız zaman “Şu Anda Mevcut Değil” yazıyor. iPhone 13’lerdeki stok sıkıntısı nedeniyle iPhone 11’lere ilgi epey artmıştı. Apple’ın sitesinde 8.499 TL olan 128 GB iPhone 11’ler şu anda diğer sitelerde 10499 TL’ye satılıyor. Apple, kendi sitesindeki iPhone 11'lere yakın zamanda zam uygulayabilir.

iPhone 13 teslimatları 2022’ye sarktı

Diğer iPhone modellerinde ise satışlar yapılıyor ancak iPhone 13’lerde stok sıkıntısı büyümüş durumda. Daha önce teslimat süresi 4 hafta olarak gözüken iPhone 13 modelleri için en erken 5-6 hafta arasında gönderim yapılacağı belirtiliyor. iPhone 13 satın almak isteyen bir müşterinin en az 1 ay beklemesi gerekecek. Örneğin yılbaşı hediyesi olarak alınan iPhone 13’lerin teslimat süresi gelecek seneye sarkacak. Bu durum iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin tümü için geçerli.