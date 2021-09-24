Dolar 8,87 ile rekor kırdı! 24 Eylül Dolar kuru: Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dün güne 8,63 seviyelerinde başlayan Dolar kuru, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından rekor seviyelere tırmandı. Günü 8,76 ile kapatan Dolar, gün içerisinde yüzde 0,25 oranında değer kazandı. Euro ise karardan önce 10,10 seviyelerinde işlem görürken, faiz indiriminden sonra 10,30 seviyesini geçti. Euro kuru bugün güne 10,32 ile başladı. Peki, 24 Eylül Cuma günü Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentileri faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 18,0'e indi. TCMB, önceki 5 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası Mayıs 2020'den sonra ilk kez faiz indirdi. Faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e getirdi.

Banka tarafından yayımlanan karar metninde, yüksek küresel enflasyonun geçici olacağı beklentisine yer verilirken, çekirdek enflasyon vurgusu da ilk kez metne girdi. Aşılamalar ile birlikte artan hizmet ve turizm faaliyetlerine dikkat çeken banka, para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç dyulduğu değerlendirmesi yaptı.

Kritik merkez bankası kararlarının açıklandığı haftanın son işlem gününde, yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı rakamları, yurt dışında ise Almanya Ifo verileri izlenecek.

DOLAR NE KADAR?

Güne 8,76 ile başlayan Amerikan Doları, bugün itibarıyla %1,21 artışla 8,87 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,62, en yüksek 8,80 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,76 seviyesinde kapattı.

Dolar kuru, erken saatlerinde 8,87 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Dolar, 2021 yılında Arjantin Peso'sunu da geçerek bu yılın en çok değer kaybeden para birimi oldu.

EURO NE KADAR?

Güne 10,32 ile başlayan Euro, bugün itibarıyla %0,80 artışla 10,39 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,10, en yüksek 10,33 seviyelerini gören Euro, günü 10,30 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

Güne 12,04 ile başlayan İngiliz Sterlini, bugün itibarıyla %0,68 artışla 12,12 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,77, en yüksek 12,08 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,04 seviyesinde kapattı.