Dolar, 8.50’yi geçti!

Bu sabah 1 Euro da 10.36 TL seviyesinde. Gram altın 516 TL’den satılıyor. Bu haftanın sonunda da, TL’ye güvenmeyip, birikimlerini döviz ve altın üzerine yapanlar kazançlı çıkacak. Kuşkusuz bu durumda dar gelirliler sürekli zarar ediyor. Ceplerindeki az miktarda para bile giderek daha değersiz hale geliyor.