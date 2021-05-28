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Dolar, 8.50’yi geçti!
TL’deki erime devam ediyor. Dün bir ara 8.40’lara kadar gerileyen Dolar, bu sabah yeniden 8.50’leri gördü. TL, dünya piyasalarında en çok değer kaybeden para olma özelliğini koruyor. Enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle birlikte TL’nin değer kaybının hızlandığı belirtiliyor.
Ekonomi 28.05.2021, 10:19
Bu sabah 1 Euro da 10.36 TL seviyesinde. Gram altın 516 TL’den satılıyor. Bu haftanın sonunda da, TL’ye güvenmeyip, birikimlerini döviz ve altın üzerine yapanlar kazançlı çıkacak. Kuşkusuz bu durumda dar gelirliler sürekli zarar ediyor. Ceplerindeki az miktarda para bile giderek daha değersiz hale geliyor.