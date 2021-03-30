Dolar 8,45 seviyesini gördü

Türk Lirasının, dolar ve euro karşısında değer kaybı hızlandı. Kurlarda gün içinde yüzde 3 ulaşan yükseliş etkili oldu. Dolar/TL 8,45 seviyelerini test ederken, Euro/TL 9,93'ü gördü.

ABD faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksi, gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,77 seviyesini görürken, dolar endeksi 93,2 seviyesinde.

Analistlere göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanması da TL'de ilave baskı yaratan bir unsur.

Ahlatçı Yatırım piyasa notunda; teknik açıdan yukarı yönlü hareketin devam etmesinin beklendiği paylaşıldı. 8,40 ve 8,50 direnç seviyeleri yakından takip edilmesi gerektiği ifade edilirken, aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumunda ise öncelikle 8,30 ve 8,20 destek seviyeleri olarak izlenecek.

Öte yandan bugün Türkiye'nin risk primi 483 baz puandan işlem görürken, gösterge 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19,3 seviyesinde. Borsa İstanbul ise yüzde 1 civarı kayıpla işlem görüyor.

TCMB, yatırımcılarla buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), başkanlıkta yaşanan görev değişiminin ardından ilk kez yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. 1 Nisan'da TCMB yerli ve yabancı yatırımcılara "Makroekonomik görünüm ve para politikası" başlığıyla videokonferans yöntemiyle bir sunum gerçekleştirecek. Bloomberg HT'nin gördüğü davet metnine göre TCMB 1 Nisan'da saat 14'te yurtiçi yerleşik ekonomistlerle, 16'da ise yurtdışı yerleşik ekonomistlerle bir araya gelecek.