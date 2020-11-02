Dolar 8.40 liranın üzerinde!

Dolar/TL geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 8.37'nin üzerine tırmanmış, haftayı ise 8.34 seviyesinde kapatmıştı.

Dolar bu sabaha karşı düşük hacimli piyasada 8.3982'yi görerek rekor kırdı. Sabah saatlerinde 8.37 liraya döndü. Euro ise haftaya 9.75 liradan başladı.

Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini 3 Kasım itibarıyla sıfırladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından dolar 8.35 liraya geriledi.

Ancak bu seviyede kalıcı olamadı ve yeniden 8.40 liranın üzerine tırmandı. Euro ise 9.77 liraya yükseldi.

KORONAVİRÜS VE ABD SEÇİMLERİ

Dünyada gözler yarınki ABD Başkanlık Seçimlerine çevrilmiş durumda. Bunun yanında koronavirüste ikinci dalganın ABD ve Avrupa'da güçlü bir şekilde hissedilmesi yatırımcının risk iştahını düşürüyor. Avrupa ülkeleri bugün itibarıyla yeni kısıtlamalar getirdi.

Son kısıtlamalar fiyatlanmış durumda ancak Almanya ve Fransa'da hükümetler 2 hafta sonra yeni bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. Dolayısıyla Avrupa'daki yeni vaka sayıları piyasanın yönünde etkili olabilir.